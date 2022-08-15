العربية: موقع أول سفينة غادرت أوكرانيا محملة بالحبوب "غير معروف"

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن موقع أول سفينة غادرت أوكرانيا محملة بالحبوب "غير معروف".

وفى وقت سابق أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الإثنين، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 5 ملايين و519 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير الماضي.

وذكر "راديو بولندا" أن أكثر من 24 ألف لاجئ أوكراني دخلوا البلاد أمس الأحد، فيما عبر أكثر من 33 ألفا آخرين عائدين إلى أوكرانيا ليصل إجمالي العائدين إلى ثلاثة ملايين و670 ألفا.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.