العثور على جثة طافية لطفل بمياه ترعة الإسماعيلية في الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

استقبل مستشفى بلبيس العام بالشرقية، اليوم، جثة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، عثر عليه بمياه ترعة الإسماعيلية، وتبين من التحريات الأولية أن الوفاة بسبب اسكفسيا الغرق، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة، وتبين أنها لطفل عمره 10 سنوات، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وبالعرض على النيابة أمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام، وطلبت التحريات حول الواقعة وتحديد هوية الطفل.