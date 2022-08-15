الصين تسجل 2478 إصابة جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين الاثنين، إن البر الرئيسي للبلاد سجل 2478 إصابة جديدة بكورونا، في 14 أغسطس، منها 770 إصابة ظهرت عليها أعراض و1708 بلا أعراض.



وأعلن البر الرئيسي للصين تسجيل 235 ألفاً و670 إصابة ظهرت عليها أعراض، حتى يوم 14 أغسطس.



وفي بكين، قالت الحكومة المحلية إن العاصمة الصينية لم تسجل أي حالات إصابة.



في الوقت ذاته، أظهرت بيانات الحكومة المحلية في شنجهاي تسجيل 5 إصابات جديدة بلا أعراض مثل اليوم السابق، منها حالة خارج مناطق الحجر الصحي، كما أعلنت عن تسجيل حالة واحدة مصحوبة بأعراض مقابل صفر حالات في اليوم السابق.



وسجلت مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا في جنوب الصين، حالتين جديدتين مصحوبتين بأعراض، مقارنة مع صفر حالات في اليوم السابق.



وسجلت مدينة سانيا السياحية الواقعة على الطرف الجنوبي من جزيرة هاينان، والتي تكافح تفشي المرض، 3305 حالات مصحوبة بأعراض و4 آلاف و6 إصابات بدون أعراض في الفترة من أول أغسطس إلى 14 من الشهر ذاته.