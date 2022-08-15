اليوم السابع
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الشرطة الألمانية تفرج عن 58 شخصا من نشطاء حماية المناخ قطعوا السكة الحديد

الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:18 م
الشرطة الألمانية تفرج عن 58 شخصا من نشطاء حماية المناخ قطعوا السكة الحديد نشطاء المناخ
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الإثنين الإفراج عن 58 شخصا من نشطاء المناخ، تم اعتقالهم فى تظاهرة احتجاجية، بعد أن أغلقوا خطوط السكك الحديدية على جسر كاتويك وفى مواقع أخرى فى ميناء هامبورج

 

و كان المتظاهرون قد جلسوا على خط السكة الحديد، و قامت وحدات الشرطة الهندسية بفصلهم عن الخرسانة واقتادتهم من الجسر، واستخدم الضباط رذاذ الفلفل والهراوات وخراطيم المياه.

 

وانتقدت مجموعة "Ende Gelände" ، التى يحسبها مكتب هامبورج لحماية الدستور فى بيئة اليسار المتطرف العنيف، أن الشرطة تصرفت بـعنف واسع النطاق، حيث أصيب عدد من النشطاء باللكمات والركلات.

 

كما جاءت انتقادات للشرطة من المجموعة البرلمانية الخضراء، وكتبت المتحدثة باسم العلوم والجامعات ميريام بلوك على تويتر:من وجهة نظرى كملاحظة برلمانية ، كانت عملية الشرطة حولEnde__Gelaende غير متناسبة .

 

وأعربت المتحدثة باسم الشرطة ساندرا ليفغرون عن قلقها من أن نشطاء المناخ غالبًا ما يعرضون هجماتهم كوسيلة مشروعة للاحتجاج، و لكن يجب أن يكون واضحًا: تنتهى الإجراءات حيث تُرتكب الجرائم الجنائية، الهجمات على البنية التحتية هى أضرار بالممتلكات ، والالتصاق بالطرق أو خطوط السكك الحديدية ، والإكراه ومحاولة اختراق خط الشرطة ، ومقاومة ضباط إنفاذ القانون.


حماية المناخ

خطوط السكك الحديد

نشطاء المناخ

المانيا

الشرطة الالمانبة



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