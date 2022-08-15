الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفذ دورة لمدربى "مشواري"

شمال سيناء - محمد حسين

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، مبادرة تحدي الشباب 3 تحت شعار جيل منطلق، وتشمل تدريب مدربين برنامج مشواري، لبناء كوادر جديده لتأهيل المشاركين علميًا ومهارياً وإكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمتدربين محترفين بمشروع مشواري.

قال كليب راشد أن تدريب مشواري برتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ,وزارة التربية والتعليم ,واليونسيف والبرنامج الانمائي للامم المتحدة, ومؤسسة بلان الدولية والمجلس الثقافي البريطاني.

كما اعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، افتتاح اب دورة الصيفية في كرة القدم بمدينة الشيخ زويد، واستهلت بالمباراة الأولي بين فريق نجوم السامبا و فريق الأشبال إنتهت المباراة بفوز فريق نجوم السامبا بنتيجة 3 / 0، و أقيمت المباراة الثانية بين فريق الجيل الجديد و فريق الأهرام إنتهت بفوز فريق الجيل الجديد بنتيجة 3 / 0.





