اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:59 م
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السلطات الفرنسية تلقى القبض على مغربى قطع رأس والده وتجول بها فى الشوارع

الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:28 م
السلطات الفرنسية تلقى القبض على مغربى قطع رأس والده وتجول بها فى الشوارع الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية
وكالات

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ألقت السلطات الفرنسية القبض على مواطن مغربي الجنسية بينما كان يتجول ورأس والده في يد وسكين في يده الأخرى ليلة السبت الأحد في مدينة ليون.

 

ونقلت صحيفة لوفيجارو أن الابن البالغ من العمر 25 عاما أقدم أمس الأحد على قطع رأس والده البالغ من العمر 60 عاما باستعمال سكين المطبخ.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، فإن الشرطة اكتشفت جثة مقطوعة الرأس في موقف سيارات حوالي الساعة الثانية صباحا من أمس الأحد، قبل أن تعثر على رجل يتجول فى الشوارع وهو يحمل رأسا في يده وسكينا في الأخرى.

 

وتمكنت القوات الأمنية الفرنسية من القبض على الجاني الذي حاول طعنهم.

 

وأشارت ذات المصادر إلى أن المجرم متابع في السابق بتهم عدة بينها خرق القانون العام والنزاعات العائلية على خلفية تعاطيه الكحول والمخدرات.

 


مغربى

فرنسا

ليون

الشرطة الفرنسية



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