اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 6 سنوات لمزارع بتهمة إحداث عاهة لمواطن فى سوهاج

الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:21 م
السجن 6 سنوات لمزارع بتهمة إحداث عاهة لمواطن فى سوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ر.ع.أ"، مزارع بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه "أ.ر" بدائرة مركز اخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة وأحمد ابو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


سوهاج

جنايات سوهاج

عاهة

اخميم

السجن



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة