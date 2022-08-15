الرى تنظم ندوة توعية مائية لسيدات قرية البصارطة بدمياط

كتبت ـ أسماء نصار

نظمت وزارة الموارد المائية و الرى ممثلة فى الإدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ندوة توعية حول"ترشيد المياه" وذلك بمقر الجمعية بقرية البصارطة - محافظة دمياط بحضور رواد الجمعية من ربات البيوت وسيدات المجتمع المدني.

تضمنت الندوة التعريف بوضع مصر المائى الحالي والتحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر وآليات الحفاظ عليها وحمايتها من الهدروالتلوث، وكذلك الحفاظ على المياه من منظور أخلاقي وديني، كما تناولت الندوة التأكيد على استراتيجية الوزارة للحفاظ على مواردنا المائية الحالية وتعظيم الاستفادة منها والمعروفه باسم (اﻷربع تاءات) التي تضمنت تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامها وتنميتها وتهيئة البيئة لتفعيل القانون وتدريب الكوادر العاملة وتوعية وتبصير جموع المصريين بأهمية قطرة المياه.

كما تناولت الندوة حث الحاضرات على تحمل مسئوليتهن المجتمعية بضرورة ترشيد ااستخدام وأهمية الحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية من التلوث والتعديات، والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق تعظيم الاستفادة منها .

كما أوصت الندوة بضرورة التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية من أجل مواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس الطلبة والطالبات، من أجل احترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.