الداخلية تضبط 1621 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب ــ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

وأسفرت عن ضبط (1621) قضية تموينية متنوعة بينها (434) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (82٫650 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز –أسمدة" - 18000 قطعة بيض مائدة –1800 عبوة سجائر) ، وكذا (751) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (28 قضية دقيق مدعم "تصرف – تجميع"- 82 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 46 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 5 قضايا عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 4 قضايا توقف عن الإنتاج – 586 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (11,850 طن دقيق بلدى مدعم – 1355بطاقة ذكية – ماكينة) وكذا ضبط (37) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2٫163 طن سكر تموينى مدعم – 10 أطنان أسمدة زراعية مدعمة – 739 عبوة سلع تموينية – 139250 لتر مواد بترولية – 8944 إسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (132٫063 طن – 1800 عبوة سجائر – 739 عبوة سلع تموينية – 18000 قطعة بيض مائدة – 1355 بطاقة تموينية – ماكينة - 139250 لتر مواد بترولية – 8944 إسطوانة بوتاجاز) .. كان أبرزها ضبط (25 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظورتداوله خارج منظومة الدعم .. تم تجميعها بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (14,25 طن "مكرونة – أرز أبيض – شاى") معبأة داخل عبوات بدون بيانات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول ، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة) ، وبحوزته (1300 بطاقة تموينية") خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (50 طن "أسمد زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر ، لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك شركة لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية وضبط (8,1 طن "لحوم مجمدة – كبدة مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (3 أطنان "لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أوالصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية وضبط (2,2 طن "مفروم لحوم – لحوم مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع مصنعات لحوم بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (2,1 طن "أسماك مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (1,15 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة) بمحافظة الإسكندرية وضبط (30 طن "ملح طعام") معبأة داخل شكائر بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية وضبط (18 طن "زيت طعام") معبأة داخل براميل بدون بيانات "سابقة الإستخدام من مرتجعات الأسواق" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (27 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى الخواص ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وتم رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. وتم ضبط (46) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (32173) عبوة "سجائر ومعسل" مختلفة الأنواع .. أبرزها ضبط (10100 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع") مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر للإتجار بها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (13) قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (74,650) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (260 قطعة "26 قطعة صوتية – 94 قطعة ضوئية – 140 ملصقا").