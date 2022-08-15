الخميس المقبل.. أعمال محمد الموجي في ذكرى رحيله بأوبرا الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا بقيادة المايسترو محمد إسماعيل الموجي بمناسبة ذكري رحيل صانع العمالقة الموسيقار الكبير محمد الموجي وذلك في تمام الثامنة من مساء الخميس المقبل ،علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متميزة ومختارة من أعمال الموسيقار الكبير التي تغني بها كبار المطربين في مصر والوطن العربي يقدمها نجوم الأوبرا منها موسيقي موجيات أداء الفرقة الموسيقية..دعاء يا خالق الزهرة،أوعي تكون بتحب يا قلبي،يا مهون،غالي عليا أداء الفنان محمد حسن من حبي فيك يا جاري،هو الحب لعبة،سلمولي علي مصر أداء الفنانة فرح الموجي ،موسيقي موشح يا عيوني أداء صولو القانون ماجد عسكر يالا أسمراني،غاب القمر،أكدب عليك أداء الفنانة صابرين النجيلي ،الحلوة داير شباكها أداء الكورال، دعاء أنا من تراب،أحبك،يا قلبي خبي،أحضان الحبايب أداء الفنان محمدالخولي ،ويختتم الحفل بأغنية طالعين علي أرض الفيروز أداء نجوم الفرقة.

يشار إلي أن الموسيقار محمد الموجى يعد أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربى ، ولد في 4 مارس 1923 بمحافظة كفر الشيخ ، وحصل على دبلوم الزراعة عام 1944 وعمل في عدة وظائف ، ثم ظهرت موهبته الفنية وحبه للغناء ، ثم اتجه إلى التلحين ، وكانت أول اعماله "صافيني مرة" التي غناها عبد الحليم حافظ ، كما قدم ألحانه لعمالقة الطرب العربى منهم كوكب الشرق السيدة أم كلثوم ، نجاة ، وردة الجزائرية ، صباح، فايزة احمد وطلال مداح و رحل الموجى عن عالمنا في 1 يوليو 1995 بعد ان ترك إرثا فنيا ضخما من الألحان الخالدة .