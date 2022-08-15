اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 10:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الأوكرانى: مقتل 43 ألفا و750 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:53 ص
الجيش الأوكرانى: مقتل 43 ألفا و750 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 43 ألفا و750 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 15 أغسطس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن روسيا خسرت أيضا 1876 دبابة و4141 مركبة مدرعة و985 من النظم المدفعية و261 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و233 طائرة و194 مروحية و15 سفينة و3039 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 92 وحدة من المعدات الخاصة".

على صعيد آخر، أعلنت سلطات دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي المدينة 65 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم ، أن القصف الأوكراني تسبب بأضرار لـ 56 مبنى سكنيا في مناطق كويبيشيفسكي وكييفسكي بدونيتسك، ومنطقة تشيرفونوجفارديسكي في ماكيفكا، وفي يلينوفكا وجورلوفكا وزايتسيفو وياسنوي، فضلا عن تدمير 9 من مرافق البنية التحتية المدنية.

وكان مقر الدفاع الإقليمي في دونيتسك قد أعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء القصف الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 


الجيش الأوكرانى

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة