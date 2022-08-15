الجيش الأوكرانى: مقتل 43 ألفا و750 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن روسيا خسرت أيضا 1876 دبابة و4141 مركبة مدرعة و985 من النظم المدفعية و261 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و233 طائرة و194 مروحية و15 سفينة و3039 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 92 وحدة من المعدات الخاصة".

على صعيد آخر، أعلنت سلطات دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي المدينة 65 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم ، أن القصف الأوكراني تسبب بأضرار لـ 56 مبنى سكنيا في مناطق كويبيشيفسكي وكييفسكي بدونيتسك، ومنطقة تشيرفونوجفارديسكي في ماكيفكا، وفي يلينوفكا وجورلوفكا وزايتسيفو وياسنوي، فضلا عن تدمير 9 من مرافق البنية التحتية المدنية.

وكان مقر الدفاع الإقليمي في دونيتسك قد أعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء القصف الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية.