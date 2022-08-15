الجفاف يؤدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية فى أوروبا ويُصعب خطة تغير المناخ 2030

فاطمة شوقى

يؤثر تغير المناخ على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، ويؤدي الجفاف إلى جانب درجات الحرارة القصوى إلى تفاقم الأزمة، خاصة أن الأنهار وصلت لأدنى مستويات المياه في الـ70 سنة الماضية، وهو ما يؤثر على الزراعة.

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إن الجفاف الاستثنائي الناتج عن الجفاف والحرارة القياسية هي التي تترك بصماتها، حيث أن أنهار القارة القديمة آخذة في الجفاف وانخفضت إلى مستويات تاريخية ، مما يجعل من المستحيل عدم ربط تغير المناخ بالاقتصاد.

ويعانى نهر الراين ، أحد الأنهار الرئيسية في أوروبا ، لقرون من الركائز الأساسية للاقتصادات الألمانية والهولندية والسويسرية ، من المقرر أن يصبح غير قابل للملاحة ، مما يعيق أحمال الديزل والفحم، كما يعاني نهر الدانوب من انسداد بسبب نقص المياه ، مما يعرض تجارة الحبوب للخطر.

كما تفاقمت أزمة الطاقة في فرنسا لأن نهري رون وجارون هذا الصيف شديدان الحرارة لدرجة لا تسمح بتبريد المفاعلات النووية ونهر بو الإيطالي منخفض للغاية لري حقول الأرز والحبوب.

وتنقل الأنهار والقنوات في القارة أكثر من طن واحد من المواد الخام والبضائع سنويًا لكل مقيم في الاتحاد الأوروبي وتساهم بنحو 80 مليار دولار في اقتصاد المنطقة كطريق للنقل.

في الوادي حول نهر بو الإيطالى، وهي منطقة تمثل حوالي 30 ٪ من الإنتاج الزراعي ، وأدت الحرارة الشديدة والظروف الجافة بشكل استثنائي إلى إتلاف إنتاج الذرة وعباد الشمس وأجبرت مزارعي الأرز على قطع المزارع في مواجهة نقص المياه بعد انخفاض نهر بو إلى أدنى مستوى خلال السبعين عامًا الماضية.

أجندة 2030

وتأتى أزمة الجفاف فى أوروبا فى الوقت التى كان الاتحاد الاوروبى يستعد لمكافحة تغير المناخ فى عام 2030 وهو ما يجعل حل الازمة اكثر صعوبة.

في خطط الانتقال الخضراء الخاصة بأوروبا ، تستهدف المفوضية الأوروبية زيادة بنسبة 25٪ في الممرات المائية الداخلية والشحن البحري القصير لتلبية أهداف جدول الأعمال المحددة لعام 2030.

مع الأخذ في الاعتبار السياق الدراماتيكي الحالي ، يمكن لأوروبا أن تفوت تحديات التعافي البيئي والاقتصادي في السنوات القادمة من خلال إجبارها على استغلال المصادر الأحفورية مثل الفحم ، والتي تهدف إلى التخلي عنها بسبب تأثيرها البيئي الكبير والتي تعد جزءًا من مورد سابق. من ناحية أخرى ، في مواجهة هذا الواقع ، من الصعب السير في اتجاه المصادر المتجددة ، كما أشارت المفوضية الاوروبية.