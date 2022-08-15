التنسيق الحضرى: نخطر الأحياء على الفور لإزالة مخالفات المبانى التراثية

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضرى، إن مبادرة "عاش هنا" ضمن مشروع كبير يتبناه الجهاز باسم "ذاكرة المدينة"، وتشمل أسماء شهداء الوطن وفنانين وعلماء وشخصيات مؤثرة فى المجتمع.

أضاف أبو سعدة، فى مداخلة متلفزة مع الإعلامية إنجى القاضى، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن المبادرة التى يتبناها الجهاز تمنح المواطنين فرصة عن الحصول على نبذة للشخصيات التى توجد على اللوحات، مبينا أنه حتى الآن تم الانتهاء من 700 لوحة "عاش هنا" لشخصيات على مستوى المحافظات.

وتابع: "حصرنا المبانى التاريخية وبات يحذر هدمها، وتم تطوير منطقة القاهرة الخديوية وهناك ضبطية قضائية لردع المخالفين، ونرصد حالات التعدى على أى مبنى، سواء بتغيير فى شكله، أو تغيير ملامحه، ونتعامل مع كافة هذه الأمور".

وأكمل: "يتم حاليا توحيد الألوان للمبانى، ضمن أعمال الجهاز القومى للتنسيق الحضرى، ونخطر الأحياء على الفور لإزالة المخالفات المتعلقة بالمبانى التراثية، ونعيد الرونق الحضارى لأحياء القاهرة الخديوية والمناطق ذات الطابع التراثي".