التموين: زجاجة زيت و2 كيلو سكر وكيلو أرز وعبوة مكرونة لكل فرد مقيد بالبطاقة

كتب مدحت وهبة

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا لضبط قواعد صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم وعمليات صرف السلع للمواطنين بعد الزيادة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية.

وتضمن التوجيه صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 ك سكر للبطاقة الواحدة، وصرف 1 ك أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن اربعه و2 ك للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر، كما شمل التوجيه صرف عبوة مكرونه 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونه للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر، وأكد التوجيه على حق المواطن في صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمه السلع والتى زادت ب 5 سلع جديدة وهى مسلى نباتى( سمنة) ودقيق معبأ ؛وطحينة بيضاء وتونه ، ومربى ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى ٣٠ سلعه على أن يتم تنفيذ هذا التوجيه الوزاري اعتباراً من 1-9-2022.

وشمل التوجيه الوزارى، عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر، ويسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة، كما أكد التوجيه الوزاري على حق المواطن في صرف مستحقاته التموينية بحد اقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.

ووجه الوزير قطاع الرقابة بالوزارة بمتابعه صرف السلع للتأكد من جودتها ووصولها لمستحقيها والتزام منافذ الصرف بالنسب المقررة للمواطنين على بطاقة الدعم.



وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير أن الدولة تصرف الدعم السلعى لـ ٦٤ مليون شهريًا وأن المخزون الاستراتيجي من السلع يتجاوز السته أشهر في كل السلع وأن زيادة عدد السلع المنصرفة لمنافذ التوزيع تساهم فى تلبية احتياجات المواطنين من كل السلع وتمكنه من الاختيار حسب متطلباته.