التموين تفحص غدا عروض شركات توريد زيت الطعام

كتب ــ مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الثلاثاء، عروض الشركات التي ستتقدم للمناقصة التي سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 3 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلى، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد)، على أن يكون التسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 أغسطس 2022 أو من 1 إلى 20 نوفمبر 2022.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجه بدعم برامج الحماية الاجتماعية، فى ظل الأزمة العالمية التى أثرت على السلع الغذائية، وأنه سيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا من خلال زيادة الدعم المخصص لهم بقيمة 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة، فمثلا لو البطاقة مقيد عليها أسرة واحدة من 4 أفراد، وتحصل على دعم سلعى حاليا بقيمة 200 جنيه، سيتم زيادة الدعم إلى 300 جنيه، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم، أما بطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو ثلاثة أسر، حيث يوجد بعض البطاقات مقيد عليها الجد والجدة والأب والزوجة والأبناء ستزيد بقيمة 200 جنيه، أما البطاقة المسجل عليها أكثر من ثلاثة أسر ستزيد بقيمة 300 جنيه شهريا ولمدة 6 أشهر، ويستطيع صاحب البطاقة شراء السلع الغذائية بقيمة الدعم المخصص له وسيتم التنفيذ أول سبتمبر المقبل.