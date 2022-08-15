التعليم تحدد لجانا بالمحافظات كمقار لإطلاع طلاب ثانوى عام المتظلمين على النتائج

كتب: محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه في إطار الحرص على تخفيف عبء الانتقالات على أولياء أمور الطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول 2022، وافق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تحديد بعض لجان النظام والمراقبة التى تتوسط المديريات التعليمية لتكون مقرًا للإطلاع، بدلًا من المركز الرئيسى للتقدير بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت الوزارة، أنه يتم الاطلاع بمقرات لجان النظام والمراقبة المعلنة وذلك بدءا من المواعيد المعلن عنها من يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022، ولحين الإنتهاء من جميع التظلمات التى تم التقدم بها خلال الفترة القانونية المقررة.

وأوضحت أنه بالنسبة للطلاب، الذين لن يتمكنوا من الحضور في المواعيد المحددة لهم خلال الثلاثة أيام المقبلة بدءا من الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022 وحتى الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، عليهم التوجه إلى القطاع التابع لهم حسب الجدول المعلن بداية من السبت المقبل.

وحددت الوزارة مقرات الاطلاع الآتية:

لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ)

لمديريات الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة

العنوان: مدرسة المشير أحمد إسماعيل ش منشأ بجوار استاد الإسكندرية 0342022230

لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب)

لمديريات الدقهلية، الشرقية، دمياط

العنوان: مدرسة المنصورة ث بنين ش أحمد ماهر المنصورة 0502244171

لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية

لمديريات بور سعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب وشمال سيناء

العنوان: المجمع التعليمي بالإسماعيلية 0643352749

لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط

لمديريات المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادى الجديد

العنوان: مدرسة ناصر ث العسكرية شارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط 0882348046

لجنة النظام والمراقبة قطاع قنا

لمديريات قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر

العنوان: مدرسة فاطمة الزهراء ث بنات حي المصالح بجوار مستشفى الهلال قنا 0963343578

المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر

لمديريات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بنى سويف، الفيوم

العنوان: المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر