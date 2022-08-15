التعليم العالى: أى طالب لم يتقدم بتنسيق المرحلة الأولى سيفقد مكانه نهائيا

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أن المشرف على التنسيق العام، يقوم بعرض تقرير يومى بالإحصائيات المختلفة على وزير التعليم العالى الدكتور محمد أيمن عاشور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" الذى يبث على قناة ETC، مساء اليوم الاثنين، أن وزير التعليم العالى قرر مد مدة تنسيق المرحلة الأولى، ليوم إضافي، بعد عرض الوضع الخاص بإحصائيات تقدم الطلاب للتنسيق الإلكتروني، بسبب وجود عدد كبير من الطلاب لم يتقدموا للمرحلة الأولى من التنسيق حتى الآن، مشيرة إلى أن 117 ألف طالب سجلوا رغباتهم حتى الآن.

وأوضح عبدالغفار، أن موعد إغلاق المرحلة الأولى من التنسيق ستكون فى تمام السابعة من مساء غدًا الثلاثاء، لإعطاء فرصة نهائية و أخيرة لكل الطلاب، وفرصة إضافية للراغبين فى تعديل رغباتهم أو لم يقم بالتسجيل حتى الآن، ومد المرحلة الأولى مرة أخرى غير وارد، واى طالب لم يتقدم لتنسيق المرحلة الأولى سيفقد فرصته نهائيا.