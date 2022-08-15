التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا بترعة الشيخ شبل في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقي طفل في التاسعة من عمره مصرعه غرقا، بترعة الشيخ شبل دائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج، وتمكن الأهالى بالمنطقة من انتشال الجثة وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة، يفيد بغرق طفل بترعة الشيخ شبل وتم إنتشال الجثة بمعرفة الأهالى وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث المركز بغرق طفل بترعة الشيخ شبل دائرة المركز حيث تبين غرق الطفل خالد ي م د 9 سنة ويقيم بذات الناحية وتم إنتشال الجثة بمعرفة الأهالي وتم نقلها لمشرحة المستشفي المركزي.

وبسؤال عمه المدعو عاطف م د ا 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور علي حافة الترعة المواجهة للمنزل إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.