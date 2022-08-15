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البابا تواضروس: نرفض كل الشائعات وتوجيه الاتهامات فى حريق "أبو سيفين"

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:34 م
البابا تواضروس: نرفض كل الشائعات وتوجيه الاتهامات فى حريق "أبو سيفين" البابا تواضروس الثاني
كتب إبراهيم حسان

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قدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أحر التعازى للمصريين جميعا فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين، معبرا عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، وكافة المسئولين بالدولة لتقديم العزاء عقب الحادث الأليم، "كلها مشاعر طيبة وتخفف من آلام الحادث".

 

أضاف قداسة البابا تواضروس، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، مع الإعلامية إنجى القاضى، أن حادث حريق كنيسة أبو سيفين، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، بحيث يتم نقل الكنائس الضيقة والمشابهة لها لأماكن أوسع، متابعا: "كان منذ سنوات عملية إنشاء كنيسة مرهقة جدا، وكان هناك جهات كتير تقف أمام هذا الأمر، ولكن نشكر الله بعد إصدار قانون بناء الكنائس قبل سنوات قليلة، وأنا أطالب الأجهزة المعنية التنبه لهذا الأمر، ولازم الأماكن الضيقة ذات الكثافة السكانية، تنتقل إلى أماكن أوسع حتى يكون الأمر فى الحسبان".

 

وتابع قداسة البابا تواضروس: "نشكر كل الناس مسلمين ومسيحيين وكل الإمكانيات التى خففت من ألم الحادث عقب وقوعه، وكل فرد تواجد قام بدوره، وما حدث قضاء وقدر ونحن نؤمن بالله كلنا، ونحن البشر فى إيد ربنا، وهو اللى بيدينا الحياة وهو اللى بيسمح بنهاية الحياة، ورغم ألم الحادث إلا أنه لا يجب أن نفقد إيماننا، لأن من راحوا فى الحادث كانوا فى وقت صلاة".

 

وأكمل قداسة البابا تواضروس: "كلفت لجنة اليوم لزيارة المصابين فى المستشفيات وعبرنا عن مشاعرنا وتمنياتنا لهم بالشفاء وكل الأطباء قايمين بالواجب وخلال أيام يخرجوا ويتمم شفائهم على خير".

 

وبشأن الشائعات التى خرجت عقب الحادث، قال: "الأكاذيب التى تطرح على صفحات السوشيال ميديا وبعض الصفحات الأخرى، الأمور لا تليق بحرمة الموت والحادث والألم الموجود بالقلوب، والمفروض إحنا بشر نضمد الجراح بالأفعال الطيبة فى مثل هذه المواقف، لكن فيه ناس أثارت الشر وتتحدث عن أكاذيب وإشاعات وكلها غير حقيقية، وفيها شكل من أشكال توجيه التقصير والاتهام للناس، ونحن لا نقبل هذه الأمور فى الكنيسة على الإطلاق".

 

وأردف: "بعد ساعات قليلة من الحادث اتصل بيا رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتوجيه من الرئيس السيسى، بشأن إعادة ترميم الكنيسة، ونحن نشكر الرئيس، والهيئة الهندسية، ولكن أنا طلبت منهم الانتظار قليلا حتى نهاية الجنازات حتى تكون الأمور سهله، وبعد ساعات فعلا بدأت الأعمال وربنا يكمل عملهم".

 


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حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

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حريق كنيسة ابو سيفين

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حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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