الاتحاد الدولى للهلال والصليب الأحمر: 20 مليون شخص بحاجة لمساعدات عاجلة بأفغانستان

كتبت: هند المغربي

جدد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، دعوته لزيادة التضامن العالمي مع شعب أفغانستان الذي لا يزال يواجه احتياجات إنسانية هائلة. وفقا لمكت بالشؤون الانانسية للأمم المتحدة "أوتشا".

ومن جانبه قال نيسيفور مغندى رئيس وفد الاتحاد الدولي في أفغانستان، "لا يمكن نسيان شعب أفغانستان، هذه الآن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث لا يزال أكثر من 20 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة".

وأشار رئيس الاتحاد، "إلى أنه يواصل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر دعم الجهود الإنسانية ، لكن تعاقب الأزمات والكوارث يدفع بالملايين إلى نقطة الانهيار ، مما ينتج عنه حاجة إنسانية هائلة تضع ضغطاً هائلاً على توافر الموارد، مشيرا إلى أن الشتاء قادم ونحن قلقون من أن الأرواح يمكن أن تُفقد إذا لم نتحرك مبكرًا بما يكفي للتخفيف من ظروف الأشخاص الذين تضعف قدراتهم على التكيف بسبب الصدمات المتعددة".

وناشد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، المجتمع الدولي تقديم 90 مليون فرنك سويسري لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأكثر من مليون شخص تضرروا من أزمات متعددة. يشكل الاستعداد لفصل الشتاء جزءًا مهمًا من الخطة.

وقال تقرير الاتحاد إلى مزيج من الكوارث والأزمات لأكثر من عام حتى الآن عصفت بالبلاد، حيث أدت الصدمات الجديدة إلى تفاقم الظروف التي كانت بالفعل رهيبة. في أواخر يونيو، حيث ضرب زلزال جنوب شرق أفغانستان مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص وتدمير أو إتلاف منازل 60.000 أسرة مما جعلها معرضة لعوامل الطقس. بدءًا من يوليو إلى أغسطس ، تسببت الأمطار في غير موسمها في حدوث فيضانات جرفت سبل العيش وفاقمت الاحتياجات الإنسانية في أكثر من 20 مقاطعة.