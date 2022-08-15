الإعلام الجزائرى يبرز التضامن الكامل مع مصر فى حريق كنيسة أبو سيفين

فمن جانبها، نقلت صحيفة (الشروق) - في نسختها الصادرة بالفرنسية - تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والتي أكد فيها متابعته عن كثب لتطورات الحدث الأليم بكنيسة المنيرة، وتوجيهه لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحريق وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

وتحت عنوان (الجزائر تعزي مصر في ضحايا حريق الكنيسة)، سلطت صحيفة وقناة (النهار) الخبر والبيان التضامني الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، وأعربت فيه عن خالص تعازي الجزائر وعميق مواساتها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

كما نقل موقع (سبق برس) الجزائري بيان وزارة الخارجية الجزائرية تحت عنوان (الجزائر تتضامن مع مصر إثر حريق كنيسة)، وكذا نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تعازي الجزائر لمصر إثر الحريق، ودعواتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتحت عنوان (الجزائر تعزي مصر)، أفردت صحيفة (الخبر) تغطية للحدث وحالة التضامن الرسمي والشعبي للجزائر مع مصر.