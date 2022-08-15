استجابة لفلاحى قرية مؤنسة.. محافظ المنوفية يكلف بإزالة البربخة العشوائية للترعة

المنوفية -فريق المحافظات

كلف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وبالتنسيق الكامل مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لإزالة البربخة العشوائية لترعة مونسة وإدراجها ضمن أعمال الموجة الـ20 لإزالة التعديات .



جاء ذلك فى إستجابة فورية من محافظ المنوفية لفلاحى قرية مؤنسة خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة أشمون لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور نائبه محمد موسى، والمحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.



حيث استوقف عدد من المزارعين موكب محافظ المنوفية مطالبين بإزالة بربخة ترعة مونسة والتي تمت بطريقة عشوائية، لسهولة توصيل المياه لأراضيهم الزراعية وتحقيق الإنسيابية اللازمة في حركة تدفق المياه وتقديم خدمات أفضل للمزارعين.



كما وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع برفع نواتج الهدم وتراكمات القمامة من على ترعة مونسة فوراً حفاظاً على المظهر الحضارى، وعرض موقف عدد من طلبات الأهالي ومنها توصيل خدمة الغاز الطبيعى والصرف الصحى لفحصها واتخاذ اللازم نحوها حفاظاً على حقوق المواطنين وبما يحقق الصالح العام.



يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية على التواصل المباشر والفعال مع جموع أهالي المنوفية للتعرف على شكواهم ومطالبهم واتخاذ إجراءات فورية وعاجلة حيالها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

