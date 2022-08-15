إصابة 4 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر وقوع حوادث متفرقة بمراكز بيلا، وكفر الشيخ، وسيدي سالم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقت اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع عدد من الحوادث المتفرقة على الطرق، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحوادث، وجرى نقل المصابين للمستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.



وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من "أشواق.ا.ا" 18سنة من محلة القصب بكدمات وجروح متفرقة في حادث انقلاب دراجة نارية بالقرية، و"عمرو.م.ع" من سيدى سالم، في حادث تصادم سيارة وتوك توك، و"صالح.ع.م" 40 سنة من الشمارقة بتسمم، لتناوله كحول بطريق الخطأ، كما أصيب "عادل .ف.ع" 37 سنة من بيلا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة ببيلا، تم إجراء الإسعافات المطلوبة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة بالمستشفى، لحين شفائهم.









