إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 14 شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين، بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة يفيد بحدوث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أخرى ملاكى، على الطريق الزراعى القاهرة أسوان بالقرب من مركز ملوى، وقد أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا بإصابات متنوعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.