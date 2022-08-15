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إصابة 12 عاملا إثر حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى في القاهرة الجديدة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 05:37 م
إصابة 12 عاملا إثر حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى في القاهرة الجديدة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 12 عاملا إثر حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى في منطقة القاهرة الجديدة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، ورفع رجال المرور حطام الحادث بالكامل.
 
 
تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارا من شرطة النجدة، مفاده وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الدائرى الإقليمى بنطاق القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى المكان.
 
 
وتبين من خلال الفحص اصطدام سيارتين، إحداهما محملة بالعمال، وأسفر الحادث عن إصابة 12 عاملا، وتم نقل المصابين لمستشفى البنك الأهلى، وتم رفع السيارتين من الطريق وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.
 
 

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