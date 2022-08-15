اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 06:26 م
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إصابة شخصين فى حادث تصادم بكفر صقر بالشرقية

الإثنين، 15 أغسطس 2022 05:41 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم بكفر صقر بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب شخصان بسحجات وكدمات، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بجرار زراعي، على طريق كفر صقر البوها، اتجاه الحساينة، وتم نقلهما إلى مستشفى كفر صقر المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول شخصين مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وتبين حدوث إصابتهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل جرار زراعي. بطريق كفر صقر البوها اتجاه الحساينة، تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.

 

 

 

 


الشرقية

البوهة

مستشفي كفر صقر حادث تصادم

جرار زراعى



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