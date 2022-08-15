إزالة 145 حالة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الــ20 في بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى، ضمن الموجة الـــ ـ20 لإزالة التعديات التي بدأت" السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية،مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أنه تم" أمس" إزالة 53 حالة تعد بواقع( 27 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 914 متراً ، 26 حالة على مساحة 3 قراريط)،ليصل إجمالي ما تم تنفيذه"خلال يومين" إلى 145 حالة تعد(117 تعد بالبناء على أملاك دولة +28 حالة تعد على أرض زراعية وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، والتي بدأت "السبت الماضي" بالمرحلة الأولي وتستمر حتى 1سبتمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر القادم.