إزالة تعديات على أراضى الدولة ضمن الموجة الـ 20 وتكثيف أعمال النظافة بأسوان

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، حملة مكبرة استهدفت الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى عبارة عن بناء سور بالطوب الأبيض بمنطقة محجر المسلة بطول 50 مترا، وهو الذى تكامل مع التنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات على جانبى شريط السكة الحديد وسط مشاركة للعاملين بالوحدة المحلية والمعدات الثقيلة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى بمنطقة الشيخ على بقرية الكلح شرق بمساحة 300 م2 ، كما تم تنفيذ أعمال جرد ورفع مخلفات على طول كورنيش النيل بإجمالى 120 طن بواسطة 2 لودر و 4 سيارات تابعة للوحدة المحلية ، بجانب البدء فى أعمال كشط الأسفلت بمدينة إدفو تمهيداً لبدء أعمال الرصف ، مع البدء بتنفيذ أعمال التطوير والتجميل بمداخل القرى عقب الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ومن بينها مدخل قرية الكلح غرب والتى تم تنفيذها بالجهود الذاتية.

تأتى هذه الجهود التى تبذلها الأجهزة المعنية من خلال تنظيم سلسلة حملاتها المكبرة التى تستهدف إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو التابعة للرى ضمن الموجة الـ 20 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات.