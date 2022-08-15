أمن القاهرة يعيد طفلة اختطفتها سيدة في حلوان

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، فى ضبط سيدة قامت بخطف طفلة وسرقة قرطها الذهبى وإعادة الطفلة إلى أهليتها.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بتغيب (نجلته ، سن 5) حال لهوها أمام مسكن جدتها الكائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن التوصل إلى قيام إحدى السيدات بإصطحاب الطفلة وإستقلال مركبة " توك توك " والتوجه بها لمكان غير معلوم وبتكثيف التحريات أمكن تحديد السيدة المشار إليها (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أضافت بأنها عقب خطفها للطفلة إستولت منها على قرطها الذهبى وتصرفت فيه بالبيع لدى عميلها "حسن النية"، ثم تخلت عن الطفلة بإحدى المناطق بالجيزة ، وتم بإرشادها ضبط عميلها وبحوزته القرط المستولى عليها ، ونفى الأخير علمه بأنه من متحصلات واقعتى الخطف والسرقة ، وبتكثيف البحث أمكن العثور على الطفلة بمكان تخلى المتهمة عنها ، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على الطفلة وإتهمها بإختطافها وسرقة مصوغاتها.