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أكسيوس: الاتحاد الأوروبي و42 دولة تدعو روسيا لسحب قواتها من محطة زابوريجيا

الإثنين، 15 أغسطس 2022 07:08 م
أكسيوس: الاتحاد الأوروبي و42 دولة تدعو روسيا لسحب قواتها من محطة زابوريجيا اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قال تقرير لأكسيوس، إن الاتحاد الأوروبي و42 دولة تدعو روسيا لسحب قواتها من محطة زابوريجيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف تقرير أكسيوس، أن الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا إلى وقف النشاط العسكري قرب محطة زابوريجيا.

 

وفى وقت سابق قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن القوات الروسية تنفذ العمليات العسكرية في أوكرانيا بشكل فعال، متابعا: "تطوير التعاون مع شركائنا العسكريين سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار في العالم أجمع".

 

وأضاف الرئيس الروسى، خلال افتتاح منتدى عسكري دولى: "ندعو كل شركائنا وأصدقائنا إلى إجراء تدريبات عسكرية مع القوات الروسية".

 

وتابع: "ندعو كل شركائنا وأصدقائنا إلى إجراء تدريبات عسكرية مع القوات الروسية".

 

 

 


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