أعراض مرض السكرى فى قدميك.. 7 علامات تشير لارتفاعه فى الدم

كتبت فاطمة خليل

مرض السكري هو مرض مزمن يؤثر على كيفية معالجة الجسم واستخدامه للجلوكوز من الطعام الذي تتناوله، يحدث هذا إما عندما يكون البنكرياس غير قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو عندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال ويمكن أن يسبب مرض السكري أيضًا نوعين من المشاكل في القدم وهما الاعتلال العصبي السكري وأمراض الأوعية الدموية الطرفية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

في اعتلال الأعصاب السكري، يمكن أن يؤثر مرض السكري غير المنضبط على أعصابك ويتلفها، بينما يؤثر مرض الأوعية الدموية المحيطية أيضًا على تدفق الدم، ما يؤدي إلى ظهور العديد من الأعراض في القدم نفسها.

بعض أعراض مرض السكري التي يجب ملاحظتها في القدم هي كما يلي:

ألم وخدر وتنميل في الساقين والقدمين

الاعتلال العصبي السكري هو نوع من تلف الأعصاب الذي يمكن أن يحدث لمرضى السكري، وفقًا لمايو كلينك ، غالبًا ما يؤدي الاعتلال العصبي السكري إلى تلف الأعصاب في الساقين والقدمين ، ولهذا السبب تشمل الأعراض الألم والتنميل في الساقين والقدمين واليدين.

علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي والمسالك البولية والأوعية الدموية والقلب.

بينما يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة فقط ، هناك من يمكن أن تكون أعراضهم مؤلمة جدًا.

تقرحات القدم

قرحة القدم السكرية هي جرح مفتوح منتشر في حوالي 15% من مرضى السكري ، ويوجد بشكل أساسي في أسفل القدم. في الحالات الخفيفة، يمكن أن تتسبب قرح القدم في تآكل الجلد ، ومع ذلك ، في الحالات الشديدة ، يمكن أن تؤدي إلى البتر. وفقًا للخبراء، فإن المفتاح هو تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من وقت مبكر.

القدم الرياضي

يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب بسبب مرض السكري أيضًا إلى زيادة فرص الإصابة بمضاعفات القدم بما في ذلك قدم الرياضي.

قدم الرياضي عدوى فطرية تؤدي إلى الحكة والاحمرار والتشقق. يمكن أن يؤثر على قدم واحدة أو كلتيهما ومن المحتمل أن يتطلب أدوية تقضي على الفطريات المسببة للعدوى.

الكالو

يمكن أن يسبب مرض السكري أيضًا مسمار القدم "الكالو"

تحدث مسامير القدم عادةً بسبب الأحذية غير الملائمة أو مشكلة الجلد و مسمار القدم ينتج عن ضغط من الأحذية التي تحتك بأصابع قدميك أو تسبب احتكاكًا بين أصابع قدميك، وهى مشكلة شائعة بين مرضى السكر.

عدوى الأظافر الفطرية

يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري أيضًا لخطر الإصابة بعدوى فطرية تسمى فطار الأظافر ، والتي تصيب عادة أظافر القدم يؤدي هذا إلى تغير لون الأظافر (بني مصفر أو غير شفاف) وسميك وهش.

بينما في بعض الحالات يمكن أن ينفصل الظفر عن أظافر أخرى ، في حالات أخرى ، قد ينهار الظفر ويمكن أن تحدث العدوى الفطرية في الظفر أيضًا من الإصابة.

الغرغرينا

لأن مرض السكري يؤثر على الأوعية الدموية التي تمد أصابع اليدين والقدمين بالدم والأكسجين ، فإنه يمكن أن يؤدي إلى الغرغرينا وتحدث الغرغرينا عندما ينقطع تدفق الدم وتموت الأنسجة. هذا قد يزيد من فرص البتر.

تشوهات القدم

نظرًا لأن مرض السكري يمكن أن يتسبب في تلف الأعصاب، فإنه يمكن أيضًا أن يضعف عضلات القدم ويؤدي إلى مشاكل مثل أصابع القدم المطرقة ورؤوس مشط القدم البارزة.