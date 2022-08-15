أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 15-8-2022

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 15-8-2022.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، راية القابضة للاستثمارات المالية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، فرتيكا للصناعة والتجارة، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المطورون العرب القابضة، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، باستثناء صعود هامشى لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقى 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 670.980 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.02 مليار ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.4 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.72% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.5%، والعرب على 4.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.24%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.3 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، 228.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 47.5 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 201.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 9914 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1835 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12259 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 4010 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3048 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3734 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 5.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.46%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.475 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.03%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.07%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بسعر إغلاق 5.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.23%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.702 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.45%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 5.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.95%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.354 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.60%.

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 12.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.51%.

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 39.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.09%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.522 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.74%.