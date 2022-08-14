93.59 % النسبة العامة للنجاح ببكالوريوس العلوم جامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة لطلابه خريجي كلية العلوم للعام الجامعي 2021/2022 ، معلناً أن النسبة العامة للنجاح ببكالوريوس العلوم، بلغت 93.59 %، مشيراً إلى حصول الطالبات على تسع مراكز بقائمة العشر الأوائل على الكلية متنمياً للخريجين التوفيق والنجاح فى مجالات عملهم .

جاءت عملية رصد وإعلان النتائج، بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم، أسماء الطلاب الأوائل، والتى جاءت بالترتيب كالتالي: بالمركز الأول سارة كمال عودة عطية غديف (برنامج علم الحيوان)، يليها بالمركز الثانى روان إبراهيم عبد الرحمن عوض الله (برنامج علوم البترول والمياه)، ثم جاءت فى المركز الثالث هاجر أسامة محمد عزب (برنامج الكيمياء)، بينما حصلت على المركز الرابع نورهان هشام إبراهيم إبراهيم (برنامج الميكروبيولوجى)، ثم جاءت فى المركز الخامس منار محمد عباس عباس (برنامج الكيمياء).

وتابع الدكتور مدحت رخا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب: فى المركز السادس هالة محمد هلال عبد الله (برنامج الميكروبيولوجى) والمركز السابع منار رضا عبد الله عبد الهادى ( برنامج علم الحيوان) يليها فى المركز الثامن سارة احمد حسين عبد الله (برنامج علم الحيوان) ثم الثامن مكرر محمود السيد سيد احمد السيد (برنامج الكيمياء) والثامن مكرر مها محمود السيد قبيصي السيد (برنامج الميكروبيولوجى) وجاءت فى المركز التاسع ريم اشرف محمد عبد الله ابراهيم (برنامج علوم البترول والمياه) واخيراً حصل على المركز العاشر ناريمان محمد مختار محمد (برنامج الميكروبيولوجي) .