8 معلومات عن زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

نجحت زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات ؛مما يمهد لتوسعى زراعته الموسم المقبل فى مناطق صحراوية وبعيدة عن زارعة الأقطان طويلة التيلة التى تشتهر بها مصر.. تعرف على تفاصيل زراعة الأقطان القصيرة شرق العوينات فى 8 معلومات.

1- نجحت زراعة القطن قصير التيلة على مساحة 1250 فدانا شرق العوينات.

2 – تعد تجربة الموسم الجارى التجربة الثالثة التى تشرف عليها وتتابعها وزارة قطاع الأعمال العام وبعض الجهات الأخرى.

3 – من المتوقع تعميم زراعات الأقطان قصيرة التيلة فى ربوع مصر، وبالأخص فى شرق العوينات وبعض المناطق البعيدة عن وادى النيل والبعيدة عن زراعات القطن طويل التيلة.

4 – القطن قصير التيلة يمثل نحو 98% من حجم السوق العالمى وصناعة الملابس.

5 – زراعته فى مصر توفر نحو 3 مليارات دولار سنويا واردات أقطان قصيرة ومنسوجات وأقمشة مصنعة من الأقطان القصيرة.

6 – حقق الفدان فى تجربة العام الماضى نحو 10 قناطير فى المتوسط العام للمساحة البالغة نحو 231 فدانا، فيما حققت بعض المساحات نحو 16 قنطارا للفدان.

7 - من المتوقع خلال شهر تبدأ الزهور فى النمو، ثم تبدأ مرحلة التفتيح بعدها فى غضون 3 أشهر، وبالتالى يمكن الحكم مبدئيا على حجم إنتاجية المساحات المتوقعة للموسم الحالي.

8 - من المتوقع تحقيق إنتاجية لا تقل عن إنتاجية العام الماضى مما يمهد الطريق لزراعة نحو 10 الاف فدان الموسم المقبل تزيد لـ50 ألف فدان بعد موسمين.