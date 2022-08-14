28 قتيلا جراء الأمطار وانزلاقات التربة فى جواتيمالا

أعلنت خدمات الإسعاف في جواتيمالا اليوم الأحد، مصرع 28 شخصًا على الأقلّ؛ جرّاء موسم الأمطار الذي تشهده البلاد، موضحة أن معظمهم ضحايا انزلاقات للتربة.
وقالت هيئة التنسيق للحد من الكوارث بجواتيمالا (كونريد) في تقرير - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن " عشرات من الضحايا لقوا حتفهم نتيجة انزلاقات للتربة في منطقة ألتا فيراباز".
وقال المتحدث باسم الهيئة، رودولفو جارسيا إن " المنطقة الإدارية الأكثر تضررًا من الأمطار هي إيزابال ، كما سجلت انزلاقات للتربة في منطقة جواتيمالا الإدارية، حيث تقع العاصمة، وتم إجلاء 326 شخصًا ".
وأضاف أن " المناطق الأكثر تضررًا، هي تلك التي يقطنها بشكل أساسي السكان الأصليون، وهم الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية" .
يشار إلى أن موسم الأمطار - الذي يمتد من شهر مايو إلى شهر نوفمبر - يخلف مئات القتلى كل عام في أمريكا الوسطى، وهي واحدة من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي.
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