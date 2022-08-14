28 قتيلا جراء الأمطار وانزلاقات التربة فى جواتيمالا

وقالت هيئة التنسيق للحد من الكوارث بجواتيمالا (كونريد) في تقرير - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن " عشرات من الضحايا لقوا حتفهم نتيجة انزلاقات للتربة في منطقة ألتا فيراباز".

وقال المتحدث باسم الهيئة، رودولفو جارسيا إن " المنطقة الإدارية الأكثر تضررًا من الأمطار هي إيزابال ، كما سجلت انزلاقات للتربة في منطقة جواتيمالا الإدارية، حيث تقع العاصمة، وتم إجلاء 326 شخصًا ".

وأضاف أن " المناطق الأكثر تضررًا، هي تلك التي يقطنها بشكل أساسي السكان الأصليون، وهم الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية" .

يشار إلى أن موسم الأمطار - الذي يمتد من شهر مايو إلى شهر نوفمبر - يخلف مئات القتلى كل عام في أمريكا الوسطى، وهي واحدة من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي.