180 جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات التنسيق الإلكتروني بجامعة سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، مكتب التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الدراسى الجديد 2022 /2023، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل به، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب أشرف القاضى آمين عام الجامعة والمهندس محروس حارس مدير شبكة المعلومات ورئيس مكتب التنسيق وصبرى إبراهيم مدير رعاية الشباب.

وخلال جولته تابع رئيس الجامعة كافة الإمكانيات والتجهيزات بمكتب التنسيق الإلكتروني، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكتب التنسيق، بمعاونة اتحاد طلاب الجامعة فى مساعدة الطلاب وأولياء أمورهم والرد على جميع تساؤلاتهم، مضيفاً أنه تم تجهيز عدد من القاعات والمعامل بأحدث أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت فائق السرعة، وذلك لإنهاء إجراءات التنسيق فى أسرع وقت.

وأوضح "عبد الخالق"، أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى ستنتهى يوم الإثنين القادم الموافق 15 من أغسطس الجاري، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 365 درجة فأكثر أى بنسبة 89.2 %، كما أن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر أى بنسبة 83.17 %، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أى بنسبة 64.51 %.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس على أن إدارة الجامعة خصصت عدد من المنسقين ذوى الخبرة فى مجال التنسيق الإلكترونى بالجامعة، من أخصائى الإدارة العامة لرعاية الشباب وشبكة المعلومات، لمساعدة الطلاب عند كتابة رغباتهم منعًا لحدوث اى أخطاء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وأولياء الأمور.

وقال المهندس محروس حارس، أنه تم تخصيص 180 جهاز حاسب آلى لتسجيل رغبات الطلاب، موزعين داخل معامل الجامعة المختلفة بمقر الجامعة القديم، حيث يضم معمل نادى تكنولوجيا المعلومات 20 جهاز، إلى جانب 103 جهاز بمعامل بدروم كلية الطب الأكاديمى A.B.C.D، و60 جهاز بمعامل مشروع تقويم الطلاب والامتحانات.

كما أوضح المهندس علاء الصادق، أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً يوميا،ً مضيفا أنه سينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً فى آخر يوم للمرحلة.



رئيس جامعة سوهاج يتفقد مكتب التنسيق بالجامعة (1)



رئيس جامعة سوهاج يتفقد مكتب التنسيق بالجامعة (2)



رئيس جامعة سوهاج يتفقد مكتب التنسيق بالجامعة (3)



رئيس جامعة سوهاج يتفقد مكتب التنسيق بالجامعة (4)



رئيس جامعة سوهاج يتفقد مكتب التنسيق بالجامعة (5)



رئيس جامعة سوهاج يتفقد مكتب التنسيق بالجامعة (6)



رئيس جامعة سوهاج يتفقد مكتب التنسيق بالجامعة (7)