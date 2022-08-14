يونيسف تقدم التعازى لأهالى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

كتبت : هند المغربي

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " عن بالغ حزنها لفقدان العديد من الأطفال حياتهم اليوم فى حريق كنيسة أبو سيفين فى الجيزة الذى راح ضحيته 41 شخصًا على الأقل وقدمت يونيسف خالص التعازى لأهالى ضحايا الحادث الأليم.

وأعرب عدد من الدول العربية والأجنبية عن خالص تعازيها لمصر حكومة وشعبا فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين فى إمبابة بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن إجمالى عدد الوفيات فى حريق نشب بكنيسه ابوسيفين فى الجيزة بلغت41 وفاة، بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا، منوها إلى مغادرة 2 من المصابين للمستشفيات بعد تلقى الرعاية الطبية اللازمة، فيما يتلقى الرعاية الطبية حاليا 12 مصابا، منهم 5 فى مستشفى العجوزة، و7 مصابين فى مستشفى إمبابة العام، مشيرا إلى أن 4 من المصابين حالتهم غير مستقرة.

ونوه « حسام عبدالغفار» إلى أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق فى تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحريق فى تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقى السيارات.