ولى العهد السعودى يُعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

كتب محمد جمال

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي إثر الحريق الذي اندلع في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.



وقال ولى العهد :" تلقيت نبأ اندلاع حريق في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أى سوء أو مكروه".

يذكرأن، أن دولا عربية وأجنبية أعربت عن خالص تعازيها لمصر حكومة وشعبا في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

كما أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن أحر التعازي وصادق المواساة لجمهورية مصر العربية بضحايا حادث الحريق الذي وقع ظهر الأحد في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول فى بيان صحفى تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، معرباً عن خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجيّة العراقية عن خالص تعازيها إلى جُمهُوريَّة مصر العربيَّة، جرّاء الحريق الذي وقعَ الأحد، في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة، والذي أودى بحياة عددٍ من المواطنين المِصريّين وجرح آخرين.

وأكدت الخارجية العراقية مشاطرتها لمصر حكومةً وشعباً ألم الحزن في هذه الأوقات، ونُقدِّم تعازينا القلبيّة الصادقة، وخالص مُواساتها لعائلات الضحايا، وندعو لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى.

بدوره، قدّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي، بضحايا اندلاع حريق في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

من جانبها أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع مصر وتعازيها الصادقة في ضحايا احتراق كنيسة في محافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة مصر وشعبها الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

على صعيد متصل، بعث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى معزيا بضحايا حادثة كنيسة المنيرة فى محافظة الجيزة ، وفق بيان صادر عن برلمان لبنان.

من جانبها أعربت مملكة البحرين عن تعازيها ومواساتها لحكومة مصر وشعبها الشقيق وأسر وعائلات الضحايا جراء حريق كنيسة "أبو سيفين" في المنيرة الغربية شمالي محافظة الجيزة، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين، تعاطف البحرين وتضامنها مع مصر قيادة وحكومة وشعبًا، في هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفى سياق متصل، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى في ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين بالجيزة ، وفق وكالة الأنباء الكويتية كونا.

وأعرب ولى العهد عن تعازيه وصادق مواساته للرئيس وأسر الضحايا راجيا الله عز وجل الصبر والسلوان لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الصباح برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى في ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين في إمبابة بالجيزة ، وأعرب ولى العهد عن خالص تعازيه للرئيس وأسر الضحايا الذى لاقوا مصرعهم في الحريق متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

فيما أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة وبرلمان وشعب جمهورية مصر العربية في ضحايا الحريق الذي اندلع في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين .

وأكد "العسومي" تضامن البرلمان العربي مع جمهورية مصر العربية ، ودعمه الكامل فيما تتخذه من إجراءات لاحتواء الأزمة، داعيا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا ويمن بالشفاء العاجل على المصابين وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

ومن جانبه، أعرب سفير سلطنة عمان السفير عبدالله الرحبى عن خالص تعازيه لمصر وقيادتها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا حريق كنيسة في محافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

كما أعربت عدد من السفارات الأوروبية في مصر عن بالغ تعازيها في ضحايا الحريق، وقالت سفارة بلجيكا - عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي -: تلقينا ببالغ الحزن نبأ حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة، والذي أسفر عن عدد من الضحايا.

وعبرت السفارة البلجيكية عن عميق التعازي لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما نشرت سفارة ألمانيا على "الفيس بوك": تقدم السفارة خالص العزاء لأسر ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين بمنطقة مطار امبابة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع .

وكذلك غردت سفارة فرنسا على تويتر تعزى ضحايا الحريق الذى راح ضحيته العشرات

فيما غردت كاترينا ساكيلاروبول رئيسة اليونان على تويتر معربة عن تعازيها في ضحايا الحريق الذي وقع صباح اليوم الأحد في كنيسة "أبو سيفين" بالمنيرة الغربية في إمبابة شمالي محافظة الجيزة.

ووجهت كاترينا رسالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: حزينة للغاية للخسارة المأساوية للعديد من الأرواح في حريق الكنيسة بالجيزة، قلوبنا مع عائلات الضحايا.