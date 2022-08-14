ولى العهد البحرينى يعزى الرئيس السيسي فى ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين"

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بعث ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأحد، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضحايا حادث حريق كنيسة "أبو سيفين" بالمنيرة الغربية فى إمبابة شمالى محافظة الجيزة.

وأعرب الأمير سلمان - فى البرقية، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين بنا - عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسى ولشعب مصر الشقيق وأسر الضحايا، مؤكدا تضامن البحرين مع شقيقتها مصر فى هذا الحادث الأليم، راجيًا لأهل الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، وللمصابين سرعة الشفاء.



كما بعث ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.