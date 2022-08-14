اليوم السابع
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الأحد، 14 أغسطس 2022 03:05 م
أكرم القصاص
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وكيل تعليم الوادي الجديد يشهد فعاليات البرنامج التدريبى لمديرى المدارس الفنية

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:47 م
وكيل تعليم الوادي الجديد يشهد فعاليات البرنامج التدريبى لمديرى المدارس الفنية البرنامج التدريبى لمديرى المدارس الفنية بالداخلة
الوادي الجديد- فريق المحافظات

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شهد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبى لمديرى مدارس التعليم الفنى ووكلاء شئون الطلبة ومسئولى غرف التقييم فى المدارس الفنية التى ستعمل بنظام المناهج القائمة على الجدارات من العام 2023/2022، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مدير عام التعليم الفنى ، والإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ، وفى إطار خطة تطوير منظومة التعليم الفنى والمناهج القائمة على الجدارات .
 
وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن البرنامج يجرى تنفيذه على مدار يومين الاحد والإثنين 14_15 أغسطس بجميع الإدارات التعليمية ، وتدور محاضرات اليوم حول منظومة الجدارات وانواعها ودور مديرى المدارس ورؤساء لجان التقييم والتحقق ،والمحقق الداخلى والخارجى والمقيم لمنظومة ،ولائحة التقييم والتحقق لبرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المهنية.
 
وأكد وكيل التعليم بالمحافظة، على أهمية تطبيق منظومة الجدارات والتى لها دورها الفعال فى تطوير مناهج التعليم الفنى ،وربط الخريجين بسوق العمل الحر بجدارة ،من خلال إكتسابهم العديد من المهارات طوال فترة الدراسة .
 
 
 

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