اليوم السابع
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وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يعزى مصر في ضحايا حريق الكنيسة

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:27 م
وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يعزى مصر في ضحايا حريق الكنيسة كنيسة ابو سيفين
كتبت: هناء أبو العز

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أعرب وفد الاتحاد الأوروبي، عن خالص التعازي لجمهورية مصر العربية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأسر وأصدقاء ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بالقاهرة.
 
وعلى حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي نعى وفد  الاتحاد الأوروبى،  الضحايا متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، أن حريق أبو سيفين حدث نتيجة ماس بمبني الكنيسة ، موضحا أن أجهزة الدولة بكافة أجهزتها تحركت فور وقوع الحريق  الحماية المدنية بذلت جهود كبيرة في السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين ، موضحا إنه وجه بتوفير كافة الرعاية الصحية للمصابين.
 
 
 

 


حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين



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