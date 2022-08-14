وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يعزى مصر في ضحايا حريق الكنيسة

كتبت: هناء أبو العز

أعرب وفد الاتحاد الأوروبي، عن خالص التعازي لجمهورية مصر العربية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأسر وأصدقاء ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بالقاهرة.

وعلى حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي نعى وفد الاتحاد الأوروبى، الضحايا متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، أن حريق أبو سيفين حدث نتيجة ماس بمبني الكنيسة ، موضحا أن أجهزة الدولة بكافة أجهزتها تحركت فور وقوع الحريق الحماية المدنية بذلت جهود كبيرة في السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين ، موضحا إنه وجه بتوفير كافة الرعاية الصحية للمصابين.