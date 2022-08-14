وزير التموين ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة

نعى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قداسة البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية فى ضحايا كنيسة المنيرة - إمبابة بمحافظة الجيزة، وحملت الرسالة وصف الحادث بالمصاب الجلل الذى حل بالمصريين الذين توفاهم الله اليوم.
كما عبر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأعمق معانى الحزن واصدق المواساة لأهالى الضحايا داعيا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل وان يحفظ مصر وشعبها من كل سوء .
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