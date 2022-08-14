اليوم السابع
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الأحد، 14 أغسطس 2022 07:54 م
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وزير التموين ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة

الأحد، 14 أغسطس 2022 07:01 م
وزير التموين ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة حريق كنيسة أبو سيفين
كتب مدحت وهبة

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نعى الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قداسة البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية ‏وبطريرك الكرازة المُرقسية فى ضحايا كنيسة المنيرة - إمبابة بمحافظة الجيزة، ‏وحملت الرسالة وصف الحادث بالمصاب الجلل الذى حل بالمصريين ‏الذين توفاهم الله اليوم.

 

كما عبر الدكتور ‏‏على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأعمق معانى ‏الحزن واصدق المواساة لأهالى الضحايا داعيا المولى عز وجل ان ‏يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وان يمن ‏على المصابين بالشفاء العاجل وان يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ‏.

 


كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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