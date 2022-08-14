اليوم السابع
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وزير الاتصالات ينعي ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 05:49 م
وزير الاتصالات ينعي ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين حاث الكنيسة
كتبت هبة السيد

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نعي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  ضحايا حادث كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين في المنيرة بضاحية إمبابة، وأسفر عن مصرع 41 شخصًا وإصابة 14 آخرين.
 
قال الوزير عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك ، "أتعي ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم بكنيسة " الشهيد ابو سيفين "بمحافظة الجيزة الذى أحزننا جميعا".
 
وتقدم الوزير بخالص التعازى للشعب المصرى ولأسر الضحايا فى مصابهم الأليم، داعيا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
 
 

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