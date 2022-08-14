وزيرة الهجرة تنعى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة

كتب ـ محمود راغب

تنعى السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث كنيسة "الشهيد أبي سيفين" بمحافظة الجيزة.

كما تتقدم السفيرة سها جندي بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثانى بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولأهالي ضحايا كنيسة أبو سيفين، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الضحايا الذين لقوا ربهم في مكان عبادة، بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما تتمني وزيرة الهجرة الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.