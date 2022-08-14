اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تنعى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة

الأحد، 14 أغسطس 2022 06:16 م
وزيرة الهجرة تنعى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة حريق كنيسة ابو سيفين
كتب ـ محمود راغب

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تنعى السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث كنيسة "الشهيد أبي سيفين" بمحافظة الجيزة.
 
كما تتقدم السفيرة سها جندي بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثانى بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولأهالي ضحايا كنيسة أبو سيفين، سائلة  الله عز وجل أن يتغمد الضحايا الذين لقوا ربهم في مكان عبادة، بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما تتمني وزيرة الهجرة الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
 
 
 

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حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

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كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

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حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

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اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين



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