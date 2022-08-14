اليوم السابع
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وزارة النقل تنعى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 06:08 م
وزارة النقل تنعى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالمنيرة كنيسة ابو سيفين
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تقدم المهندس كامل الوزير - وزير النقل، وجميع العاملين بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة لها، بخالص التعازى والمواساة لأسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، والذى وقع اليوم، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .. متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
 
وفى السياق، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، أنه تقرر إقامة صلوات تجنيز، للمتوفين من جراء الحريق الذي أصاب كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة صباح اليوم.
 
وتتم الصلاة على مجموعتين، إحداهما في كنيسة السيدة العذراء الأثرية بالوراق، والأخرى في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالوراق، بحضور الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة.
 
 
 

كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

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