وزارة النقل: اعتذار رئيس السكة الحديد عن منصبه وإجراء تعديلات بقيادات الهيئة

أعلنت وزارة النقل قبول اعتذار المهندس مصطفى أبو المكارم، عن الاستمرار فى منصبه كرئيس للهيئة القومية لسكك حديد مصر لظروفه الصحية، وتكليف المهندس محمد عامر، للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة، مشيرة إلى إجراء تعديلات فى عدد من قيادات الهيئة نظرا لطبيعة المرحلة القادمة التى تتطلب الدفع بمعدلات تنفيذ كافة المشروعات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل الذى تشهده منظومة السكك الحديد حالياً.

وأعلنت وزارة النقل، فى بيان، صادر عنها اليوم، عن قبول الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل للاعتذار الذى تقدم به المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الاستمرار فى منصبه كرئيس للهيئة وذلك نظراً لظروفه الصحية وتكليفه للعمل مستشاراً لوزير النقل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما اصدر وزير النقل قراراً بتكليف المهندس محمد عامر عبد العزيز عامر – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني، للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وكذلك تكليف اللواء مهندس محمد على محمد غزال، والمعار من وزارة الدفاع للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع السلامة والجودة , للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفنى، بالإضافة إلى تكليف المهندس خالد فاروق محمد نور الدين – استشارى قطاع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل نائباً لرئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة.

كما تضمنت قرارات وزير النقل اليوم تكليف المهندس محمد حامد محمد رزق – رئيس الإدارة المركزية لشئون منطقة غرب الدلتا بقطاع البنية الأساسية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاعى المسافات الطويلة والقصيرة، وتكليف المهندس مجدى عبد المنصف مصطفى إبراهيم – رئيس الادارة المركزية للشئون الهندسية ودراسات الجدوى بقطاع المشروعات الهندسية والتطوير بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات فى قيادات الهيئة، وإنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة التى تتطلب الدفع بمعدلات تنفيذ كافة المشروعات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل الذى تشهده منظومة السكك الحديد حالياً.