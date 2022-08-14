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وزارة السياحة والآثار تنعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 05:18 م
وزارة السياحة والآثار تنعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة حريق الكنيسة ــ أرشيفية
كتب ـ محمد أسعد

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نعت وزارة السياحة والآثار، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وكافة القيادات والعاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حريق كنيسة "الشهيد أبي سيفين" بمحافظة الجيزة، والذين وافتهم المنية في إحدى دور العبادة اليوم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته.
 
وقدم وزير السياحة والآثار، نيابة عن جميع العاملين بالوزارة، بخالص التعازي والمواساة لأسر هؤلاء الضحايا، داعياً الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنياً أيضاً الشفاء العاجل لكافة مصابي الحريق.

وزارة السياحة والآثار

حادث الكنسية

أبي سيفين

إمبابة

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين

كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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