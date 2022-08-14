وزارة التجارة والصناعة تنعي ضحايا حريق كنيسة أبي سيفين بالجيزة

كتب إسلام سعيد

تقدم وزير التجارة والصناعة أحمد سمير بخالص التعازي والمواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والشعب المصري في ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين. الذى وقع صباح اليوم بإمبابة بالجيزة.

وتنعي وزارة التجارة والصناعة ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث كنيسة أبي سيفين بإمبابة والذي وقع صباح اليوم وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

ويتقدم وزير التجارة والصناعة بخالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والشعب المصري في ضحايا الحادث الأليم، معبراً عن خالص عزائه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.