اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 06:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة التجارة والصناعة تنعي ضحايا حريق كنيسة أبي سيفين بالجيزة

الأحد، 14 أغسطس 2022 06:15 م
وزارة التجارة والصناعة تنعي ضحايا حريق كنيسة أبي سيفين بالجيزة حاث الكنيسة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم وزير التجارة والصناعة أحمد سمير بخالص التعازي والمواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والشعب المصري في ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين. الذى وقع صباح اليوم بإمبابة بالجيزة.

 

وتنعي وزارة التجارة والصناعة ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث كنيسة أبي سيفين بإمبابة والذي وقع صباح اليوم وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

 

ويتقدم وزير التجارة والصناعة بخالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والشعب المصري في ضحايا الحادث الأليم، معبراً عن خالص عزائه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.


كنيسة

وزارة النصاعة

كنيسية امابة

حادث الكنيسة

كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة