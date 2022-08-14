ورشة عمل لتنمية مهارات الموظفين بمجال الإشراف والإقامة بالمدن الجامعية بأسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، أن التدريب وبناء القدرات والمهارات يعد واحداً من الركائز الأساسية لنجاح منظومة الجهاز الإداري من خلال تنظيم العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل الفاعلة والمتميزة بالجامعة، وهو ما يأتي في إطار االاستراتيجية المنظمة التي تسير خلالها الجامعة في العمل المكثف وتقديم الدعم المتواصل لكافة العاملين وإكسابهم المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتى تساعد فى تحسين أدائهم والحفاظ على سير العملية التعليمية.

وفي السياق ذاته أعلن الدكتوراحمد محمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن افتتاح الجامعة اليوم لدورة تدريبية متخصصة في مجال تنمية مهارات العاملين في مجال الإشراف والإقامة بالمدن الجامعية والتي نظمتها الإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارة العامة لغدارة وتنمية المواهب،والتي تمتد خلال الفترة من14: 17 من أغسطس الجاري، وذلك بحضور مصطفي حسن أمين الجامعة المساعد، ومحمود يونس رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية، وبمشاركة عرفة حلمي أبو العلا مدير عام المدن الجامعية، وخالد عمران مديرالإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

حيث أكد الدكتور أحمد عبد المولى، على أن إدارة الجامعة تحرص على تنمية قدرات العاملين بالمدن الجامعية عن طريق تعريفهم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل ودور مشرفي الإقامة في المدن الجامعية وعلاقتهم بالطلاب، وأهم المشكلات التي تواجههم في تلك المرحلة وطرق علاجها.

وخلال الافتتاح أشار أمين الجامعة المساعد أن الجامعة حريصة كل الحرص علي تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة للاستفادة من خدمات الجامعة فى كافة المناحى , و خاصةً في إطار ما ينص عليه قانون 81 الجديد والذي يركز علي المهارات التدريبية للعاملين وفي مقدمتها الوظائف الإشرافية والإقامة نظراً لما تؤديه من تفاعل مباشر مع الطلاب , مضيفاً أن الهدف من ذلك هو إثراء المهارات والقدرات والكفاءات التي يزخر بها الجهاز الإداري للجامعة والاستقفادة منها في تطوير العمل علي النحو الأمثل .

ومن جانبه أوضح الأستاذ عرفة حلمي مدير عام المدن الجامعية أن الطالب هو العنصر الأساسي في العملية التعليمية وأن مواصلة التدريب في مختلف المجالات الإدارية يستهدف تلبية احتياجات الطلاب وتقديم الخدمات المتكاملة لهم علي أعلي مستوي من الكفاءة والتميز، وهو ما تضع له إدارة الجامعة اهتماماً كبيراً وتسعي جاهدةً للالتزام به وفقاً لقواعد ومعايير الصحة والسلامة المهنية .

وفي هذا الإطار أضاف الأستاذ محمود يونس مدير الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب أن التدريب يضم نحو 60 متدرباً من العاملين بالإشراف والإقامة بالمدن الجامعية, ويتناول علي مدي 4 أيام متتالية العديد من المحاضرات الهامة التي تناقش تشخيص المشكلات واتخاذ القرار مهارات الاتصال الفعال بين موظفى الاشراف والاقامة والطلاب المقيمين بالمدن الجامعية ,فن التواصل مع الشباب ,قواعد ونظام الاقامة بالمدن الجامعية وسيكولوجية تعامل موظفى الإشراف والإقامة مع المقيمين بالمدن الجامعية والتي يحاضرها نخبة من أساتذة كلية الخدمة الاجتماعية ولفيف من قيادات الجهاز الإداري بالجامعة.

ومن جانب آخر قام الدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية لعدد من القطاعات المختلفة بجامعة أسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط , حيث أكد علي حرص إدارة الجامعة علي تطوير جميع قطاعاتها لتقديم أفضل الخدمات لأبنائها الطلاب وكافة المنتسبين إليها .

وفي هذا الإطار بدأ الدكتور أحمد عبد المولي جولته التفقدية بزيارة الإدارة العامة للشئون الطبية وكان في إستقباله الدكتورة بثينة محمد المدير العام للإدارة العامة للشئون الطبية وعدد من القيادات الإدارية وعدد من العاملين بالإدارة , حيث تفقد المكاتب الإدارية وغرف الكشف للوقوف علي إحتياجات المكان قبل بدء العام الدراسي الجديد حيث انه من المقرر ان يستقبل المكان الطلاب الناجحين في الثانوية العامة المتقدمين للقبول بالجامعة للعام الدراسي 2022 / 2023 م حيث أوصي سيادته بتطوير آليات العمل في ظل توجيه الدولة الي الرقمنة وكذلك التسجيل الإلكتروني وضرورة تفعيل موقع إلكتروني للتواصل مع الطلاب لمتابعة أوضاعهم الصحية خاصة الوبائية منها , كما وجه بالتلبية الفورية لاحتياجات الادارة مثل بعض التوسعات البسيطة والترميمات .

أعقب ذلك توجه الي كلية التربية الرياضية وكان في إستقباله الدكتور عماد سمير عميد الكلية الي جانب السادة وكلاء الكلية حيث رافقوه بجولة في الكلية تضمنت الإستجابة الي طلبات بعض الطلاب المتعلقة بالشئون الدراسية والخدمات الصحية , حيث وجه بضرورة مراعاة إحتياجات الطلاب والمساهمة في تخفيف الأعباء عنهم حتي إتمام رحلتهم الدراسية بالجامعة .

وفي ختام الجولة توجه الي تفقد المدينة الجامعية طالبات و كان في إستقباله عرفة ابو العلا مدير عام المدن الجامعية , وأماني أبو صغير مدير المدينة طالبات، فاطمة فؤاد مديرة العلاقات العامة بالمدينة طالبات وعددا من القيادات الإدارية والعاملين بالمدينة , حيث تفقد مبني ل حيث وعد بإنشاء حديقة صغيرة ومظلة بالشرفة الملحقة بقاعة جلوس الطالبات بالدور الأول بمبني ل , كما تفقد مبني م الي جانب تفقد القاعة الإستذكارية حيث وجه بإنشاء قاعات إستذكار في جميع مباني المدينة إسوة بها , وتفقد وحدة النت والتصوير , والوحدة الإلكترونية الخاصة بتسكين الطالبات, وعدد من غرف إقامة الطالبات بالمبني .