"هدفي جمع الأموال".. اعترافات مبتز السيدات بالصور الشخصية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

"هدفي جمع الأموال"، بهذه الكلمات اعترف مبتز، يحصل على صور السيدات ويبتزهن بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمساومتهن على الأموال، إلا أن الشرطة ضبطته.

وكشفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملابسات ما تبلغ من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام في الجيزة)، بتضررها من اضطلاع مُستخدم تطبيق المحادثات "واتس آب"، بإرسال رسائل لهاتفها الشخصى، مصحوبة بصور شخصية لها، وعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها.

وتوصلت جهود التحريات من خلال استخدام التقنيات الحديثة، إلى تحديد مُرتكب الواقعة، وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية)، عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه تلك الواقعة" .. وبمواجهته أقر بإرتكابها على النحو المشار إليه ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.